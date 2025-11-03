Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:17 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:19
        Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

        "TCSG-28" ve "KB-103" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 17'si çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

