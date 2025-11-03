Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

"TCSG-28" ve "KB-103" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 17'si çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.