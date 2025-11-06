Gelibolu'da organ bağışının önemi anlatıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bilinçlendirme eğitimi düzenledi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen etkinlikte, kurum hekimi Dr. Ayşe Gül Kara tarafından "organ bağışının hayati önemi" konulu eğitim verildi.
Etkinlik sonunda sağlık personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve organ bağışı süreci hakkında merak edilen sorular yanıtlandı.
