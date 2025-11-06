Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da organ bağışının önemi anlatıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bilinçlendirme eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:58
        Gelibolu'da organ bağışının önemi anlatıldı
        İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen etkinlikte, kurum hekimi Dr. Ayşe Gül Kara tarafından "organ bağışının hayati önemi" konulu eğitim verildi.

        Etkinlik sonunda sağlık personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve organ bağışı süreci hakkında merak edilen sorular yanıtlandı.

