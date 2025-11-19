Habertürk
        Çanakkale'de "Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı" başladı

        Çanakkale'de "Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı" başladı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden araştırma dekanlıklarını, araştırma merkezlerini ve fon kaynaklarını bir araya getiren "Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı" başladı.

        19.11.2025 - 12:36
        Çanakkale'de "Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı" başladı
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden araştırma dekanlıklarını, araştırma merkezlerini ve fon kaynaklarını bir araya getiren "Araştırma Dekanlıkları Çalıştayı" başladı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, üniversiteleri eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı başlığı altında ele aldıklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin AR-GE çalışmalarındaki yerine değinen Toraman, şöyle konuştu:

        "2024 yılı rakamlarına göre Türkiye'nin 650 milyar lira AR-GE harcaması var. Bu, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oran olarak yüzde 1,5'in biraz altında. Gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde artırılması gerekiyor. AR-GE faaliyetlerine daha çok kamu fonlarını artırarak bu seviyelere geldik. Bunda TÜBİTAK'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının büyük katkısı var. Uluslararası fonlara ve AB fonlarına erişimle bu alan genişletilmeye çalışılıyor. Türkiye'de daha fazla adım atılabileceğine inandığım bir alan var o da özel sektör. Özel sektörün AR-GE harcamalarına, üniversiteler eliyle geliştirilen projelere daha fazla maddi destek sunması gerektiğini düşünüyorum."

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise üniversite bünyesinde 1,5 yıl önce Araştırma Dekanlığı birimini açtıklarını belirterek, o günden bugüne büyük mesafe katettikleri kentte özel sektörün ihtiyaçlarını dinlediklerini söyledi.

        Üniversitedeki 22 araştırma grubunun ciddi çalışmalar yürüttüğünü, özel sektörle birlikte çok sayıda etkinlik düzenleyip ulusal ve uluslararası kaynaklı proje fonlarında akademisyenler ile özel sektörü buluşturduklarını aktaran Erenoğlu, "Araştırma Dekanlığımızın katkılarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı projelerinde Türkiye 5'incisi olduk. TÜBİTAK 2209 A ve B'lerde Türkiye'de ilk 10'dayız." diye konuştu.

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da araştırma dekanları veya koordinatörlerin, üniversitelerin bilimsel araştırma potansiyelini analiz ederek kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise üniversitelerin Türkiye'nin geleceğine yapacağı en büyük katkılardan birinin araştırma ve topluma katkı misyonlarını yerine getirmek olduğunu belirtti.

        Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker de üniversitesinde nadir toprak elementleri üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise üniversitelerin en temel görevlerinin eğitim öğretim faaliyetleri dışında, araştırma geliştirme süreçlerini bir ekosistem içinde yürütebilmek, bulunduğu topluma ve insanlığa katkı sağlayabilmek olduğunu vurguladı.

        Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da "E-üniversite" olma yolunda ciddi bir atak içinde bulunduklarına değinerek, kendi yazılımları hazırlayıp bunları satabilen ve çevre illeri de önemseyen bir yapıya doğru dönüşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Açılış konuşmalarının ardından ÇOMÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav'ın moderatörlüğünde ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İklim ve Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcısı Dr. Özgen Ercan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Mesut Akdamar'ın katılımıyla "Türkiye'de Araştırma Ekosisteminin Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

        Çalıştay, üniversitelerin araştırma dekanlarının katılacağı oturumla devam edecek.

