Gelibolu'da 300 zeytin fidanı toprakla buluştu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 300 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.
Gelibolu Belediyesi, Gelibolu Kadınlar Derneği ve Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği işbirliğiyle Hamzakoy Sahili'ndeki parka 300 zeytin fidanı dikildi.
Etkinlikte Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat ve Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci birer konuşma yaptı.
Programa ilçedeki bazı okulların öğrencileri de destek verdi.
