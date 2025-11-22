Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Troya Müzesi bir günlüğüne çocuklar emanet edildi

        Çanakkale'de çocuklar bir günlüğüne Troya Müzesi'ni devralarak çeşitli görevlerde işleri yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:49
        Çanakkale'de çocuklar bir günlüğüne Troya Müzesi'ni devralarak çeşitli görevlerde işleri yürüttü.

        Müzeden yapılan açıklamada, Troya Müzesi'nde bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocukların, müze müdürü, müdür yardımcısı, rehber, uzman, arkeolog, restoratör, güvenlik görevlisi, mağaza ve sosyal medya sorumlusu gibi birçok pozisyonda görev aldığı belirtildi.

        Açıklamada, etkinlikte gün boyunca ekibin yönlendirmesiyle çalışmaları yürüten çocukların hem müzecilik alanındaki işleyişi yakından gözlemlediği hem de sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirdiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

