Troya Müzesi bir günlüğüne çocuklar emanet edildi

Çanakkale'de çocuklar bir günlüğüne Troya Müzesi'ni devralarak çeşitli görevlerde işleri yürüttü.

Müzeden yapılan açıklamada, Troya Müzesi'nde bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocukların, müze müdürü, müdür yardımcısı, rehber, uzman, arkeolog, restoratör, güvenlik görevlisi, mağaza ve sosyal medya sorumlusu gibi birçok pozisyonda görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, etkinlikte gün boyunca ekibin yönlendirmesiyle çalışmaları yürüten çocukların hem müzecilik alanındaki işleyişi yakından gözlemlediği hem de sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine getirdiği aktarıldı.