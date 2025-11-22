Türkiye'ye 105 yıl önce göç eden Beyaz Ruslar, Gelibolu'da anıldı

Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından 1920 yılında Türkiye'ye göç eden ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde memleketlerinden uzakta yaşam sürüp yaşamını yitiren Beyaz Ruslar için anma töreni düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde aslına sadık kalınarak 2008'de yeniden inşa edilen Rus Anıtı'ndaki tören, Türk ve Rus heyetlerin anıta karanfil bırakmasıyla başladı. Daha sonra Rus heyet, ayin gerçekleştirdi.

Anıtın bahçesindeki müzenin ziyaret edilmesi ve anı defterinin imzalanmasıyla sona eren programın ardından Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu İldar Sharipov ve beraberindeki heyet Gelibolu Belediyesini ziyaret etti.