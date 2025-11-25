Habertürk
Habertürk
        Gelibolu'da kadına yönelik şiddete karşı program düzenlendi

        Gelibolu'da kadına yönelik şiddete karşı program düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:08
        Gelibolu'da kadına yönelik şiddete karşı program düzenlendi
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Gelibolu Kadınlar Derneği ile Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi öncülüğünce kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Salı pazarında kadınlar tarafından KADES broşürü dağıtıldı.

        Ardından Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci, Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlara hitaben konuşma yaptı.

