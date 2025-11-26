Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Eceabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eceabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Jandarma Astsubay Üst Çavuş Merve Görgülü, törende yaptığı konuşmada, Eceabat'ın yalnızca bir ilçe olmadığını, her taşında vatan sevgisi her metrekaresinde kahramanlık her nefesinde şehitlerin emaneti bulunan kutsal bir yer olduğunu dile getirdi.

        Eceabat'ın, Çanakkale ruhunun, bağımsızlık inancının ve millet olma bilincinin sembolü olduğunu ifade eden Görgülü, "Bu topraklarda verilen mücadelede yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazan millet iradesinin zaferidir." dedi.

        Öğrencilerin gösterilerinin ardından, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun mini konser verdiği kutlamada, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli askerlerin gösterisi de ilgiyle izlendi.

        Resmi geçit töreniyle sona eren kutlama programı kapsamında Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar denizde su gösterisi yaptı.

        Törene Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum yöneticileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kamyon şarampole devrildi
        Çanakkale'de kamyon şarampole devrildi
        Boşandığı eşi tarafından öldürülen Şerife'nin kızı: Evden birlikte çıkmıştı...
        Boşandığı eşi tarafından öldürülen Şerife'nin kızı: Evden birlikte çıkmıştı...
        Kadın cinayetine kurban giden annenin kızı konuştu: "Annem sadece hayatını...
        Kadın cinayetine kurban giden annenin kızı konuştu: "Annem sadece hayatını...
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada'da küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için destek
        Gökçeada ve Bozcaada'da küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için destek