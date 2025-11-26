Çanakkale'de kamyon şarampole devrildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde arpa yüklü kamyon şarampole devrildi.
S.A. idaresindeki 10 PS 666 plakalı arpa yüklü kamyon, Hacıkasım rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
