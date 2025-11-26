Habertürk
        Çanakkale'de kamyon şarampole devrildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde arpa yüklü kamyon şarampole devrildi.

        26.11.2025 - 13:14
        Çanakkale'de kamyon şarampole devrildi
        Çanakkale'nin Çan ilçesinde arpa yüklü kamyon şarampole devrildi.

        S.A. idaresindeki 10 PS 666 plakalı arpa yüklü kamyon, Hacıkasım rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kaza nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

