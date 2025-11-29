Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tünel çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:45 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:45
        Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tünel çalışmasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        İlçe girişindeki tünelde bir inşaat firması tarafından yürütülen çalışma sırasında işçi Kadir Kızılaslan henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        Eceabat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızılaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

