Çanakkale'de kolluk kuvvetlerinde 95 yeni araç hizmete alındı

Çanakkale'de jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatında 95 yeni araç törenle hizmete alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, kolluk birimlerinin, vatandaşın can ve mal emniyeti için huzuru için 7/24 büyük bir özveriyle görevini yürüttüğünü dile getirdi.

Devletin bütün imkanlarıyla teşkilatları güçlü ve donanımlı kılmak için gayret sarf ettiğini belirten Toraman, teşkilatların araç yeterliliğinin artması ve personelin vazifelerini daha iyi yapmaları için çalıştıklarını vurguladı.

Toraman, bugün hizmete alınan 95 araçtan 74'ünün emniyet teşkilatı, 19'unun jandarma, 2'sinin de sahil güvenlik teşkilatı tarafından kullanılacağını sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in dua yaptırdığı törende daha sonra Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci'ye hizmete alınan araçların temsili anahtarlarını teslim etti.