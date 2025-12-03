Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de kolluk kuvvetlerinde 95 yeni araç hizmete alındı

        Çanakkale'de jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatında 95 yeni araç törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kolluk kuvvetlerinde 95 yeni araç hizmete alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatında 95 yeni araç törenle hizmete alındı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, kolluk birimlerinin, vatandaşın can ve mal emniyeti için huzuru için 7/24 büyük bir özveriyle görevini yürüttüğünü dile getirdi.

        Devletin bütün imkanlarıyla teşkilatları güçlü ve donanımlı kılmak için gayret sarf ettiğini belirten Toraman, teşkilatların araç yeterliliğinin artması ve personelin vazifelerini daha iyi yapmaları için çalıştıklarını vurguladı.

        Toraman, bugün hizmete alınan 95 araçtan 74'ünün emniyet teşkilatı, 19'unun jandarma, 2'sinin de sahil güvenlik teşkilatı tarafından kullanılacağını sözlerine ekledi.

        İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in dua yaptırdığı törende daha sonra Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci'ye hizmete alınan araçların temsili anahtarlarını teslim etti.

        Hizmete alınan araçlar, protokol üyelerince İl Emniyet Müdürlüğünden görev yerlerine uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Çanakkale otogarında yolculara kütüphane hizmeti
        Çanakkale otogarında yolculara kütüphane hizmeti
        Çanakkale'de yasa dışı avlanan 525 kilo balığa el konuldu
        Çanakkale'de yasa dışı avlanan 525 kilo balığa el konuldu
        Çanakkale barajlarında sevindiren artış
        Çanakkale barajlarında sevindiren artış
        Karabiga'da belde belediye bazında ilk ve tek zihinsel engelli bakım merkez...
        Karabiga'da belde belediye bazında ilk ve tek zihinsel engelli bakım merkez...
        Çanakkale'de 525 kilo balığa el konuldu
        Çanakkale'de 525 kilo balığa el konuldu
        Çanakkale'de su ürünleri avcılığı denetiminde 525 kilogram balığa el konuld...
        Çanakkale'de su ürünleri avcılığı denetiminde 525 kilogram balığa el konuld...