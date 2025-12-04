Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğünde özel gereksinimli stajyerler için pasta kesildi
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde mesleki stajlarını sürdüren özel eğitimli öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından misafir edildi.
İlçedeki Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim son sınıf öğrencileri haftada 3 günü staj gördükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından pastayla karşılandı.
Öğrenciler pasta kesip fotoğraf çektirdi.
Aydın, yaptığı açıklamada, özel bireylerin eğitime ve istihdama katılımının yalnızca bir sorumluluk değil toplumu daha güçlü ve duyarlı kılan değer olduğunu vurguladı.
