        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğünde özel gereksinimli stajyerler için pasta kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:11 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:11
        Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğünde özel gereksinimli stajyerler için pasta kesildi
        Çanakkale’nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde mesleki stajlarını sürdüren özel eğitimli öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından misafir edildi.

        İlçedeki Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim son sınıf öğrencileri haftada 3 günü staj gördükleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın tarafından pastayla karşılandı.

        Öğrenciler pasta kesip fotoğraf çektirdi.

        Aydın, yaptığı açıklamada, özel bireylerin eğitime ve istihdama katılımının yalnızca bir sorumluluk değil toplumu daha güçlü ve duyarlı kılan değer olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

