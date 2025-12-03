Çanakkale'de "Hissedilen Kent" ve "Seramikle Okunan Mekan" projeleri hayata geçirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Seramik Programı yüksek lisans öğrencisi Buğra Kulbak tarafından geliştirilen kapsayıcı kent tasarımı projeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında kamuoyuna tanıtıldı.

ÇOMÜ, Çanakkale Belediyesi, Kaleseramik ve Altı Nokta Körler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Hissedilen Kent" ve "Seramikle Okunan Mekan" projelerinin tanıtımı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, böyle bir seramik uygulamanın Türkiye'de hatta dünyada ilk olduğunu dile getirdi.

Seramik üzerine Braille alfabesinin işlenmesi ve onun okunabilir bir ürün haline getirilmesinin zor bir proje olduğunu ifade eden Erkek, "Projede karekodlar var, onlar okutulup dinlenebiliyor aynı zamanda ama dokunmanın, hissedilebilir kent olmanın bir ayrıcalığı olacağını düşündük. Cumhuriyet Meydanı'nın iki yanında bu kentin kültürünün ve tarihinin en önemli parçaları Braille alfabesiyle seramiklerden oluşturuldu ve seramik kenti Çanakkale'ye çok yakıştı." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise üniversitenin stratejik planları arasında, kente yön veren, beklenti ve talepleri karşılayacak lisans ve lisansüstü tezlerin çıkmasının yer aldığını kaydederek bu anlamda projenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Erenoğlu, görme engelliler için önemli olan bu projenin, kentin merkezi ve turizm destinasyonu içinde yer alan bir bölgesinde konumlandırılmasından dolayı farkındalık bakımından da anlam taşıdığının altını çizdi. Proje danışmanı ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Zümrüt, Çanakkale'de erişilebilir kent vizyonu doğrultusunda iki önemli projenin hayata geçirildiğini kaydetti. Zümrüt, projede kullanılan ana malzemenin seramik olduğuna dikkati çekerek, "Her iki projede de temel malzeme olarak seramik tercih edildi. Seramik malzeme, hissedilebilir yüzeylere verdiği imkanla ve bu kentteki geleneğinden sanatına tabi ki Kaleseramik Fabrikaları gibi sanayisine kadar çok ileri seviyelere gelmiş, artık Avrupa Seramik Rotası'nda da yer alan kentimizin dili haline gelmiş bir malzemedir." dedi. Zümrüt, proje ile birlikte görme engelli bireylerin kentle kurduğu ilişkinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, kentin kültürel ve tarihi miraslarından olan Troya ve Çanakkale Savaşları başta olmak üzere kentin çeşitli simgelerinin Cumhuriyet Meydanı'na konumlandırılan iki sütunda Braille alfabeleri ve okutulabilir QR kodlar aracılığıyla anlatıldığını aktardı.

Törende bir konuşma yapan Altı Nokta Körler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Nagihan Çetin de projenin görme engelli bireyler için çok önemli olduğunun altını çizerek tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Projenin paydaşlarından olan Kaleseramik'in Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Sosyal da Kale Grubunun "İyi Bak Dünyana" felsefesi içinde bu projenin önemli bir yeri olduğunu kaydetti. - Belediye hizmet binasına "Seramikle Okunan Mekan" Protokol üyeleri daha sonra Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası'nda hayata geçirilen "Seramikle Okunan Mekan" projesini inceledi. Yönetim binasında oluşturulan dokunsal yüzeyler aracılığıyla görme engellilerin yapı içinde bağımsız hareket edebilmesini amaçlayan bir sistem hazırlandı. Projede, Braille alfabesinin her bir harfi seramik birim karolar olarak üretilerek bu karoların tabela sistemiyle bütünleştirilmesi sayesinde mekana okunabilirlik kazandırıldı. Bina içerisinde en çok ihtiyaç duyulan katlar odak grup ile birlikte tespit edilerek pilot uygulama alanları oluşturuldu.