Çanakkale'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.
Biga'dan Çanakkale'ye seyir halinde olan Ş.D. (38) idaresindeki 06 EV 9645 plakalı tır, Dışbudak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekibince çıkarılan sürücü ile yanındaki yolcu, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
