        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 22:49 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:49
        Çanakkale'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

        Biga'dan Çanakkale'ye seyir halinde olan Ş.D. (38) idaresindeki 06 EV 9645 plakalı tır, Dışbudak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tırın içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekibince çıkarılan sürücü ile yanındaki yolcu, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

