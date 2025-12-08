Habertürk
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na "Yılın Akademisyeni Ödülü"

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa İl Koordinatörlüğünce "Türkiye'de Yılın Akademisyeni" ödülü takdim edildi.

        Giriş: 08.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:49
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na "Yılın Akademisyeni Ödülü"
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa İl Koordinatörlüğünce "Türkiye'de Yılın Akademisyeni" ödülü takdim edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsünde düzenlenen törende konuşan Rektör Erenoğlu, yaklaşık bir yıl önce LÖSEV Bursa İl Koordinatörlüğü ekibiyle bir araya geldiklerini aktardı.

        Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda tüm çalışmaları, öğrencilerle birlikte ve onların ihtiyaçlarını merkeze alarak yürüttüklerini belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

        "Çünkü öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinci, kişisel gelişimleri ve mental iyilik halleri bizim için son derece önemli. Bu anlayışla hızlı ve proaktif şekilde hareket ederek derneğimizle olan protokolümüzü hayata geçirdik. Üniversite hastanemizden Doç. Dr. Pınar Mutlu hocamızı da bu süreçte görevlendirdik. İnşallah yakında LÖSEV'in Çanakkale ofisini hayata geçiriyoruz. Üniversitemiz adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi ifade ettik."

        Konuşmasının ardından Rektör Erenoğlu'na LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya ödülünü takdim etti.

