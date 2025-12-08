Türkiye Şampiyonasında Gelibolulu okçulardan Türkiye derecesi

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

49 ilden 136 kulüp ve 412’si kadın olmak üzere toplam 839 sporcunun katıldığı şampiyona, 3–7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Organasyonda Gelibolu’yu temsil eden sporcular hem takım hem de bireysel kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Makaralı Yay U21 Erkek Takım kategorisinde yarışan Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt ve Alp Kayra Arslan, Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Bireysel müsabakalarda ise Eren Kırca, Makaralı Yay U21 kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Gökay Altıntaş Makaralı Yay Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.