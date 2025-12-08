Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Türkiye Şampiyonasında Gelibolulu okçulardan Türkiye derecesi

        Türkiye Okçuluk Federasyonunca Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Şampiyonasında Gelibolulu okçulardan Türkiye derecesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Okçuluk Federasyonunca Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi.

        49 ilden 136 kulüp ve 412’si kadın olmak üzere toplam 839 sporcunun katıldığı şampiyona, 3–7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

        Organasyonda Gelibolu’yu temsil eden sporcular hem takım hem de bireysel kategorilerde önemli dereceler elde etti.

        Makaralı Yay U21 Erkek Takım kategorisinde yarışan Eren Kırca, Eymen Yeşilyurt ve Alp Kayra Arslan, Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

        Bireysel müsabakalarda ise Eren Kırca, Makaralı Yay U21 kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Gökay Altıntaş Makaralı Yay Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        İstanbul ve Antalya turizmde dünya ilk 10'unda
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na "Yılın Akademisyeni Ödülü"
        ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na "Yılın Akademisyeni Ödülü"
        Ayvacık'ta 66 kaçak yapı yıkıldı
        Ayvacık'ta 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 66 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Karaya oturan tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı Zıpkınla balık av...
        Karaya oturan tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı Zıpkınla balık av...
        Bozcaada açıklarında karaya oturup su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Bozcaada açıklarında karaya oturup su alan teknedeki 2 kişi kurtarıldı