Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Çanakkale'de üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaşım Festivali (UFEST) etkinliği kapsamında buluştuğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.

Gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla Bakanlık tarafından organize edilen "UFEST" etkinliği, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşiye katılan Boyraz, Bakanlığın yatırımlarını slayt ve videolar eşliğinde anlattı.

Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtlayan Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan odaklı, çevreye duyarlı ve doğaya saygılı projeler yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin stratejik önemine değinen Boyraz, üç tarafı denizlerle çevrili, iki boğazı olan ülkenin, bütün ulaşım koridorlarının üzerinden geçtiği bir alana sahip, dört saatlik bir zaman dilimi uçuşuyla toplam 67 ülkeye erişebilen dünyada ender bir yer olduğunu ifade etti.

Boyraz, böylesi önemli bir yeri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her türlü hizmeti yaparak çok daha kıymetli bir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Özellikle Süveyş Kanalı'ndan suyun çekilmesi, Kuzey Koridor'da Rusya ve Ukrayna arasında savaşın olmasının, alternatif yol yapılmasını gerektirdiğini belirten Boyraz, "Türkiye öyle bir noktada, öyle bir lokasyonda ki Türkiye'siz bir koridor olamaz. Bütün kapılar Türkiye'den geçmek zorunda. Böylesi önemli bir coğrafyaya da ulaşım ve altyapıda hizmetlerimizi yapmamız gerekiyor." dedi.

Güçlü bir ülkenin yeryüzünde adaleti tesis edebileceğini vurgulayan Boyraz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim öyle bir medeniyetimiz var ki o medeniyetin sorumluluklarını taşıyoruz. Böylesine bir medeniyetin taşıyıcıları olarak yeryüzüne adaleti tesis ederseniz kardeşliği, dayanışmayı götürürsünüz. Ama güçlü olmazsanız bugün İsrail'in özellikle Gazze'deki o insanlık dışı uygulamalarını maalesef seyredersiniz, bu bebekler katledilirken, soykırıma uğrarken sözünüzün kıymeti olmaz. Onun için bu medeniyetin bize yüklediği sorumluluğu üzerimizde taşıyacağız. Her alanda teknolojide, bilimde, inovasyonda güçlü olacağız. Güçlü olacağız ki yeryüzünde bebekler ölmesin, insanlar yaşasın."