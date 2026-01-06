Çanakkale'de huzur uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'deki huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Aralık ve 5 Ocak tarihleri arasında, il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 6 bin 740 kişi ve 2 bin 362 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 17 kişinin yakalandığı, 355 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandığı uygulamalarda 446 uyuşturucu hap, 73,30 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 lira ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından haklarında işlem yapılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında 43 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.