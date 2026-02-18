Biga'da Kocabaş Çayı için taşkın uyarısı yapıldı



ÇANAKKALE-Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye ekipleri, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı'ndaki taşma riskine karşı vatandaşları uyardı.



Bölgede etkili olan sağanak yağışlar sonucu Kocabaş Çayı'nın Çan bölgesindeki kesimlerinde su seviyesi taşma noktasına geldi.





Suyun debisindeki artışın Biga ilçe merkezinde de olumsuzluklara yol açabileceği değerlendirildi.



Biga Belediyesinden yapılan açıklamada, çayın taşma ihtimaline karşı tedbir alındığı belirtilerek, "İlçemizde çayın taşması ihtimaline karşı vatandaşlarımızın araçlarını acilen çay boyundan kaldırmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.



Belediye ve emniyet ekipleri, çay boyu güzergahında park halindeki araçların kaldırılması için anonslar yaparak denetimlerini sürdürüyor.



Yetkililer, vatandaşların olası taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

