        Eceabat'ta kaymakam Hasan Ongu anısına hatıra ormanı kuruldu

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin eski kaymakamlarından Hasan Ongu anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Giriş: 25.03.2026 - 10:42
        İlçeye bağlı Beşyol köyünde Değirmentepe Şehitliği'nde "Türkiye'nin Gücü Orman" programı kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kaymakam Hasan Ongu anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Ongu, 5 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğu sırada izinli olarak geldiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

