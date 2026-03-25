Eceabat'ta kaymakam Hasan Ongu anısına hatıra ormanı kuruldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin eski kaymakamlarından Hasan Ongu anısına hatıra ormanı oluşturuldu. İlçeye bağlı Beşyol köyünde Değirmentepe Şehitliği'nde "Türkiye'nin Gücü Orman" programı kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu. Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kaymakam Hasan Ongu anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Ongu, 5 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğu sırada izinli olarak geldiği Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

