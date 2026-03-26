Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada hattındaki 4 sefer iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Gökçeada-Kabatepe hattında da Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferler aynı nedenle iptal edildi.
Açıklamada, diğer güzergahlardaki ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.