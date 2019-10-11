Başkan Bülent Öz, Kale 1957 Spor'u ziyaret etti

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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan’ı voleybolda temsil eden Kale 1957 Spor'u 20192020 sezonu öncesi ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Bülent Öz, çalışmalarına ara vermeden devam eden filenin kadınları ve teknik ekip ile bu sezon yeni yükseldiği TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi sezonu öncesi moral yemeğinde buluştu. Sporcular ve teknik ekibe hitap eden Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan'ımızı TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde temsil edecek kadınlarımıza, teknik ekibe ve yöneticilere başarılı bir sezon diliyor, önemli mücadelelerin yaşanacağı müsabakalar öncesi halkımızı filenin meleklerine desteklemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

ÇANAKKALE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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