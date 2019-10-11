Ülkü Ocaklarından Rektör Murat'a ziyaret

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Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu, il ocak yönetimi ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan İmamoğlu, Rektör Murat'a hediye olarak Kuran’ı Kerim, Türk bayrağı, Orhun Nehri'nin suyunu ve Tanrı Dağları'nın toprağını takdim etti.

ÇANAKKALE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

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İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:50

YATSI 20:07

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