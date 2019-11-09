Barakada çıkan yangın korkuttu

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Dalyan sahilinde yer alan bir barakada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Henüz sebebi bilinmeyen bir patlama sesinin ardından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde bulunan bazı görgü tanıkları, "Kafede oturup çay içiyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Deniz kıyısına baktığımızda alevlerin yükseldiğini gördük" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ÇANAKKALE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

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