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Barakada çıkan yangın korkuttu

İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Dalyan sahilinde yer alan bir barakada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Barakada çıkan yangın korkuttu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Dalyan sahilinde yer alan bir barakada çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Henüz sebebi bilinmeyen bir patlama sesinin ardından yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde bulunan bazı görgü tanıkları, "Kafede oturup çay içiyorduk. Bir patlama sesi duyduk. Deniz kıyısına baktığımızda alevlerin yükseldiğini gördük" ifadelerini kullandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ÇANAKKALE

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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