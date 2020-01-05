Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde görülen poyraz fırtınası sebebiyle GökçeadaKabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle GökçeadaKabatepe hattında bugün Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00; Kabatepe'den ise sadece saat 09.00 ve 17.00'da sefer yapılacağı duyuruldu.
Öte yandan, ÇanakkaleKilitbahirEceabat hattındaki seferlerde ise aksama yaşanmıyor.
ÇANAKKALE
05 Ocak 2020 Pazar
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