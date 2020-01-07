Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle ÇanakkaleKilitbahir hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı. Eceabat hattında da iptal edilen seferler sabah 09.30 itibariyle yeniden başladı.

Gestaş firmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "07.01.2020 Salı günü saat 02.54 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarımız geçici bir süreyle durdurulmuştur. Yine Çanakkale Liman Başkanlığı kararıyla, LapsekiGelibolu hattında karşılıklı olarak yapılan saat 08.00 seferleri sonrası geçici bir süreyle seferlere ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamadan sonra Eceabat seferlerinin saat 09.30 itibariyle yeniden başladığı duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle KabatepeGökçeada, GeyikliBozcaada ve Güney Marmara hatlarında da 2 gündür sefer yapılamıyor.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:30

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:35

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