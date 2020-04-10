Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı

<br>Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN(Çanakkale),(DHA) ÇANAKKALE´nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor. Ekipler köyün girişinde ateşini ölçtükleri sürücülere ücretsiz maske dağıttı.<br>Çin´in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Türkiye´de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesine Maltepe köyü de karantina altına alındı. Köyün girişinde denetim noktası oluşturan jandarma ekiplerince araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Mustafa SUİÇMEZ<br>2020-04-10 11:25:19<br>
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