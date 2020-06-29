Çanakkale’de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş. tarafından, 1 Temmuz itibariyle sefer sayılarının arttırılacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidildi. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “01.07.2020 tarihi itibariyle GökçeadaKabatape, BozcaadaGeyikli ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarındaki sefer sayılarımız artırılmıştır. Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, ÇanakkaleKilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

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