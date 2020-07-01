Çanakkale'de zeytinlik yangını

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Çanakkale’nin turistik bölgelerinden Ayvacık’ın Babakale köyü Ak Liman sahilindeki zeytinlik alanda çıkan yangında 10 dönüme yakın alan yandı.

AyvacıkBabakale yolu üzerinde bulunan turistik bölgelere yakın bir noktada sigara izmaritinden çıktığı öne sürülen yangında 10 dönüme yakın zeytinlik alan yandı. Bölge hlakının yangını haber vermesiyle yangın yerine kısa sürede gelen ekipler, söndürme çalışmalarına başladı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve bir yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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