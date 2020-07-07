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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçi, yangından mal kaçırdı

DHA

Fatih Emrah ERDOĞAN/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde yaşanan orman yangınıyla birlikte, tarlalarda uzun mesailer yapılmaya başlandı. Çiftçiler, yangın tehlikesine karşı hasadı erkene alırken, 30 yıldır sektörün içinde olduğunu söyleyen Ahmet Adabaş, "Hayatım da ilk kez böyle bir dönem gördüm. Tabiri caizse `yangından mal kaçırma´ denen hadiseyi yaşadık" dedi. Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinde pazartesi günü başlayarak yaklaşık 450 hektar alanda etkili olan yangın, ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Yangının başladığı gün itibariyle tarla sahipleri hasadı...

Çiftçi, yangından mal kaçırdı

<br>Fatih Emrah ERDOĞAN/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesinde yaşanan orman yangınıyla birlikte, tarlalarda uzun mesailer yapılmaya başlandı. Çiftçiler, yangın tehlikesine karşı hasadı erkene alırken, 30 yıldır sektörün içinde olduğunu söyleyen Ahmet Adabaş, "Hayatım da ilk kez böyle bir dönem gördüm. Tabiri caizse `yangından mal kaçırma´ denen hadiseyi yaşadık" dedi.<br>Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinde pazartesi günü başlayarak yaklaşık 450 hektar alanda etkili olan yangın, ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Yangının başladığı gün itibariyle tarla sahipleri hasadı hızlandırdı. 30 yıldan bu yana çiftçilik ve biçerdöver operatörlüğü yapan Ahmet Adabaş, "Bu dönem çok sıkıntılı. Her an ufacık bir kıvılcım ile ortalık barut gibi tutuşabiliyor. Çiftçilerimiz de bu konularda oldukça duyarlıdır. Tarlalarda sigara bile içmezler. Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen, ne yazık ki bu üzücü olaylar yaşanıyor. 30 yıldır ben bu meslekteyim. Ömrü hayatımın en hızlı hasadını yaptım. Çünkü, tabiri caizse `yangından mal kaçırma´ denen hadiseyi yaşadık. Çok şükür o bölgedeki ürünleri zayi etmeden topladık. Çiftçimiz de bize destek verdi ve gece saat 04.00´e kadar hasat yaptık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Fatih Emrah ERDOĞAN<br>2020-07-07 22:13:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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