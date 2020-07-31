Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)



'25 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile yangın bölgesinde havadan helikopterle yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığını, 25 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Karacabey, şunları söyledi:

"Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi dün ülkemizde 12 ayrı şehirde 20 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından bir tanesi de bulunduğumuz Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyü yakınlarındaki orman yangınıydı. Dün geç saatlerde Sayın Bakanımız da açıkladığı gibi 19 tane yangın kontrol altına alınmıştı. Buradaki kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor idi. Şu an itibariyle memnuniyetle söylüyoruz ki, buradaki yangın da kontrol altına alınmış durumda. Dün saat 14.04 itibariyle burada yangın çıktı ve 14.20'de ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangın köye yakın bir noktadaydı ve ilerleme istikameti köye doğru idi. İlk müdahaleyi bu vesileyle köye ilerlemesini durdurma yönünde yaptık ve bunda da başarılı olduk. Hamdolsun köyde hiçbir vatandaşımızın ne canına, ne malına bu yangın vesilesiyle herhangi bir zarar ziyan olmadı. Bu memnuniyet verici olan tarafı, tabi yangınlardan sadece insan zarar gören değil, burada yaklaşık 25 hektarlık bir alanda ağaçlarımız zarar gördü. Ormanın içerisinde yaşayan diğer canlılar zarar gördü. Maalesef bu üzücü hadise gerçekleşti. Teşkilat olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak yangına müdahale gücümüz güçlü. Dün dediğim gibi ayrı noktadaki yangına, üstelik bunların 7-8 tanesi yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde başlamış olmasına rağmen, bütün noktalara etkili bir şekilde müdahale ederek, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamış olduk. Buradaki yangına da 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve yaklaşık 250 personelimizle biz müdahale ettik. Ayrıca ilçe belediyelerinde de itfaiye araçları ve kamu kurumlarının iş makineleriyle de destek oldu. Destek olan kamu kurumlarına, belediyelere de teşekkür ediyorum."

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşların orman yangınları konusunda da dikkatli olmalarını isteyen Karacabey, sözlerine şöyle devam etti:

Bayram gününde ülkemizin ormanları yanmasın diye görevinin başında olan 21 bin personelimizle bizler nöbetteyiz. Ben şu anda görevinin başında olan mesai arkadaşlarımın bayramlarını tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bayram süresince, bayramdan sonra da bu tür üzücü hadiseleri yaşamayız. Özellikle ormanlık alanlarda ateşli piknik yapmamalarını, kendileri için ayrılmış olan izinli mesire alanlarında bu pikniklerini yapmalarını, özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Ayrıca bayram süresince biliyorsunuz, yoğun bir araç trafiği oluyor. Vatandaşlarımız seyahat ediyorlar. Bu seyahat sırasında da özellikle araçlarından izmarit atmamalarını istiyorum" dedi.

Kocabey, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-07-31 10:48:45



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