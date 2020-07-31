Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (4)

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YANAN ORMANLIK ALAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kızıldam köyü yakınlarında ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve yaklaşık 250 orman personelinin müdahalesiyle 18,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaklaşık 25 hektarlık alanın yandığı ormanlık alan dronla görüntülendi. Görüntülerde yangın bölgesindeki binlerce kızılçam, karaçam ve meşe ağacının yanarak kül olduğu görüldü.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/YENİCE(Çanakkale), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-07-31 12:21:54



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