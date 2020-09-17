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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor, boğaz gemi geçişlerine kapatıldı (2)

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor, boğaz gemi geçişlerine kapatıldı (2)


KILAVUZ HALAT ÇEKİLDİ, BOĞAZ TRAFİĞE AÇILDI 
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleler arasına 2'nci kılavuz halat da çekildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte boğaz da yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. 
Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatının en önemli aşamalarından birisini oluşturacak olan ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'kedi yolu' yapımı için çelik kulelerin güney cephesinden sonra kuzey cephesine de kılavuz halat çekildi. Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine saat 05.00'te kapatıldıktan sonra başlayan çalışmalarda, Avrupa ve Asya yakalarındaki çelik kulelerden 2 ayrı platform tarafından uçları alınan kılavuz halat, boğazın ortasında buluşturuldu. Ekleme yapıldıktan sonra da ankraj bloğundan gerdirme yapılarak kılavuz halat kulelerin üst seviyesine kadar yükseltildi.
1915 Çanakkale Köprüsü, kılavuz halatlarla Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış oldu. Kılavuz halatın çekilmesi çalışmaları tamamlandıktan sonra saat 14.30 itibariyle Çanakkale Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-09-17 15:52:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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