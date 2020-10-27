Çan Gençlik Kalespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - 3

Burak GEZEN / Çanakkale,(DHA) -
SALON: Şehit Halil İbrahim Eriç
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Barış Karakoyun
ÇAN GENÇLİK KALESPOR: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Handa Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Elif Boran)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıçcı)
SETLER: 19-25, 19-25, 21-25
SÜRE: 82 dakika (25, 27, 30)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta maçında Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Çanakkale BURAK GEZEN
2020-10-27 16:38:59
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