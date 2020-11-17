Biga'da sürü sahiplerine 15 adet koç dağıtıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde koyun ve keçilerde verimliliği arttırma projesi kapsamında 15 adet damızlık koç çekilen kura sonucu sahiplerine ulaştırıldı.

Törene; İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, AK Parti ilçe başkanı Hasan Sepici, oda başkanları ile sürü sahipleri katıldı. Biga Canlı Hayvan Borsasında yapılan kura ile dağıtım töreninde konuşan Karadağ, “Küçükbaş hayvancılığı geliştirme, yaygınlaştırma projesi kapsamında Karacabey'den getirtmiş olduğumuz merinos koçları dağıtacağız. Bizim burada bir hedefimiz var. Saf ırk olan koçları yerinde zamanında büyüterek daha iyi bir şekle bürünmelerini arzuluyoruz. Bu yüzden her yıl 6070 civarı koç dağıtıyoruz. Bu senede 78 tane il genelinde dağıtacağız ve bu 78 tanenin içerisinde 15 tanesi Biga ilçemizdeki işletmelerimize gidecek. Tanesi 67 bin lira değerinde olan koçları Karacabey Tigem'den 2 bin 500 liraya temin ettik. Bunun Bin 900 lirasını Bakanlık olarak biz veriyoruz. 620 lira civarındaki kısmını da yine üreticimizden alıyoruz. Yani yüzde 75 devlet katkılı olan bu hayvanlar hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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