Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada ile GeyikliBozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “11 Ocak Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı, GeyikliBozcaada ve KabatepeGökçeada hatlarında tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.