Bigalı Mehmet Çavuş'u oynayan Orhan Kılıç’tan anlamlı ziyaret

Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselinde Mehmetçiğin İsim Babası Mehmet Çavuş’u canlandıran ünlü oyuncu Orhan Kılıç, Çanakkale’nin Biga ilçesine geldi.

Biga Belediyesi tarafından hayatı beyaz perdeye aktarılan, Çanakkale Savaşlarındaki Seddülbahir bölgesinde ortaya koyduğu kahramanlığı ve hayatıyla herkese örnek olan Bigalı Mehmet Çavuş’un belgesel çekimlerinde sona gelindi. Belgeselin çekimleri için Çanakkale’de olan ünlü oyuncu Orhan Kılıç, oğlu Aras ile birlikte Mehmet Çavuş’un Bahçeli Köyü’ndeki mezarını, evini ve savaş galerisini ziyaret etti.

İlk olarak Biga Şehitliği’ni ziyaret eden Orhan Kılıç, ardından Bahçeli Köyü’ne gitti. Mehmet Çavuş’un hayatının geçtiği evi, kabrini ve sanat galerisini ziyaret eden Kılıç’a Biga Belediyesi Meclis Üyesi Jale Kırbaş, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve belgesel danışmanı Ömer Arslan eşlik etti. Arslan tarafından, Biga Şehitliği ve Mehmet Çavuş’un hayatıyla ilgili anekdotlar paylaşıldı.

Biga’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden ünlü oyuncu Orhan Kılıç, müthiş bir hayata ve kahramanlığa tanık olduklarını belirterek, “Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselinde Mehmet Çavuş’u canlandırmaktan büyük bir onur ve gurur duydum. İnsan inanın burada olmaktan huzur duyuyor ve çok duygulanıyor. 16 yıl savaş hayatının sonunda bu eve geliyor ve bu kadarlık kahramanlık ortaya koymasına rağmen burada kimseye bir şey anlatmadan sessiz ve mütevazi bir hayat yaşıyor. Verilen maaşı ise kabul etmiyor ve ben vatanım için savaştım diyor. Şimdi ise aziz hatıralarıyla gelecek nesle örnek oluyor. Tüm bunları vatan millet aşkıyla yapıyor. Bu ruh ise bugün de devam ediyor. Mehmet Çavuş’un hayatının beyaz perdeye aktarılarak belgesel haline gelmesinde başta Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Biga Belediyesi’ni de ziyaret eden Orhan Kılıç’a program sonunda Biga Belediyesi Meclis Üyesi Jale Kırbaş tarafından Mehmet Çavuş biblosu hediye edildi.

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