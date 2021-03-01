Çanakkale Boğazı, dev konteyner gemileri için 8 saat tek yönlü trafiğe kapatıldı

Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan en büyüğü 399 metre boyundaki üç dev konteyner geminin güvenli geçiş yapabilmesi için boğaz, güneyden kuzeye 8 saat süreyle tek yönlü trafiğe kapatıldı.Hong Kong bayraklı 'Cosco Vıetnam', Almanya bayraklı 'Ludwıgshafen Express' ve Liberya bayraklı 'Msc Vıvıana' adlı dev konteyner gemilerinin bugün Çanakkale Boğazı'nden geçişi planlanıyor. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) en küçüğü 334, en büyüğü 399 metre olan 3 geminin güneyden kuzeye güvenli geçişi için boğazın 09.45 itibariyle tek yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu. Gemilere boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler refakat ediyor.
Çanakkale Boğazı'nın, 17.45'te yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-03-01 11:32:21
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