Çanakkale’de bitcoin ile kumpir satışı başladı Çanakkale’de bir ilk: ‘Kripto para ile kumpir satışı yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de bitcoin ile kumpir satışı başladı Çanakkale’de bir ilk: ‘Kripto para ile kumpir satışı yapıyor

İHA

Çanakkale’de bitcoin ile kumpir satışı başladı Çanakkale’de bir ilk: ‘Kripto para ile kumpir satışı yapıyor

Çanakkale’de bir işletmeci, son zamanların en çok yükseliş gösteren kripto parası bitcoin ile kumpir satışına başladı. Dükkan önündeki afişi gören meraklı vatandaşlar, yeni ödeme şekline büyük ilgi gösteriyor.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde 3 yıldır fastfood dükkânı işleten Barış Balkan, pandemi sebebiyle işlerin düşmesinden dolayı farklı bir girişimcilik örneği sergiledi. Kripto para ile müşterilerine ödeme seçeneği sunan Balkan, ekonomi alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.
Arkadaşlarıyla birlikte konuşurken alternatif bir ödeme şeklini düşündüklerini belirten Balkan, “Son günlerde bitcoin çok meşhurdu, herkesin dilindeydi. Ben de yaklaşık 2017 yılından beri bitcoin borsasının içindeydim, devamlı alıp, satıyordum. Arkadaşlarla birlikte bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıyorduk. Sonra dedik ki; kredi kartı ve normal para da kullanıyoruz, alternatif bir şey olsun, değişik bir şey yapalım dedik. Kripto para ödeme sistemini başlattık. Müşterimiz ne kadarlık alışveriş yapmış ise o fiyata denk gelecek kadar istediği kripto parayı seçiyor. Bitcoin ile ödeme yapmak istiyorsa kaç bitcoine denk geliyorsa o an da ödeyeceği rakamı kendi dijital cüzdanından benim dijital cüzdanıma transfer yapıyor. İşlem yaklaşık 4050 saniye arası sürüyor. Onaylandı sonucunu gördükten sonra, kendisine bir fiş kesip, siparişi telim ediyoruz” dedi.
“Bitcoin ödemesi şuan az ama etkisi oluyor”
İşletmesinde bitcoin ödemesinin şu ânda az olduğunu, ancak dikkat çektiklerini kaydeden Balkan, “Şu ânda bitcoin ödemesi az, meraklısı geliyor. Ancak şöyle bir etkisi oldu; yoldan geçenler tabelayı görüyor. Önce selfie çektirenler oluyor, fikir almaya gelenler oluyor. ‘Zarar ettim, ne yapmam lazım’ diyenler oluyor. Daha önce başkalarına dolandırılmış insanlar geliyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
“Çanakkale’de ilk biz başlattık”
Çanakkale’de kripto para ödeme şeklini ilk kendilerinin başlattığını da sözlerine ekleyen Balkan, “İşlerde ciddi bir fark oluşturdu. Merak edenler oluyor ama gelmişken alışveriş de yapıyor. Faydasını gördük. Türkiye’de örnekleri var ama Çanakkale’de şuanda kripto para ile ödeme alma işlemi ilk biz başlattık. Tepkili olan da var. ‘Bu şekilde Türk parasını değersizleştiriyorsunuz’ diyen de var. Buna katılmıyorum ben. Sonuçta bu da bir alternatif ödeme aracı. Şimdilik bu şekilde ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çan’da trafik kazası: 1 yaralı
Çanakkale’de kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de kar yağışı başladı
Çanakkale'de kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kar yağışı başladı
ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi 'USS Monterey', Çanakkale ...
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ...
Çanakkale´de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan ...
Gelibolu Belediye Başkanı Özacar korona virüse yakalandı 18 Mart’ta Kılıçdaroğlu ve partililerle bir araya gelmişti
YEREL HABERLER Gelibolu Belediye Başkanı Özacar korona virüse ...
Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe savaş gemileri geçti
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe savaş gemileri geçti
İspanya, Bulgaristan ve Romanya savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İspanya, Bulgaristan ve Romanya savaş gemileri ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Gökçeada’da kalp krizi geçiren hasta Sahil Güvenlik botuyla anakaraya ulaştırıldı
YEREL HABERLER Gökçeada’da kalp krizi geçiren hasta Sahil Güvenlik ...
Gökçeada´da kalp krizi geçiren hasta, Sahil Güvenlik botuyla sevk edildi
YEREL HABERLER Gökçeada´da kalp krizi geçiren hasta, Sahil Güvenlik ...
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale açıklarında 7 mülteci kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 7 mülteci kurtarıldı
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı-YENİDEN
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını ...
Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı
Çanakkale’deki aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu kamerada Hassas burunlu uyuşturucu köpeklerinin katıldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale’deki aksiyon filmi gibi uyuşturucu ...
Çanakkale’de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de fırtına beklentisiyle ada seferleri ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 7 kaçak göçmen ...