Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü, vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Kaymakam Musa Göktaş başkanlığında toplandı. Toplantıda vaka sayısı artan Çal köyünde, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Köye giriş-çıkışlar kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-31 16:11:31



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