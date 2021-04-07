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Başkan Oruçoğlu, Ankara’dan müjdeyi verdi: 500 kişiye iş istihdamı sağlanacak

İHA

Başkan Oruçoğlu, Ankara’dan müjdeyi verdi: 500 kişiye iş istihdamı sağlanacak

Çanakkale’nin Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, beldede sondajını yapacakları termal su kuyusu için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan maddi destek sözü aldıklarını duyurdu.
Çanakkale’nin Ezine İlçesine bağlı Geyikli Beldesinde, termal su kuyusu müjdesini kişisel sosyal medya hesabından duyuran Başkan Oruçoğlu, “Biz sözümüz daha vardı unutmadık. Geyikli halkımız termal suya kavuşuyor. Turizm sezonumuz 12 aya çıkıyor. Turizm potansiyeli artacak, 500 kişiye iş istihdamı sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un misafiri olduk. Beldemizde sondajını yapacağımız termal su kuyusu için maddi destek sözünü aldık. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy beye, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan beye, milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu hanımefendiye Geyikli adına şükranlarımı sunuyorum. En kısa sürede termal su kuyusu yapım ihalesine çıkıyoruz. Beldemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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