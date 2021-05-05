Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

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ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, merkez üssü Erdek KörfeziBiga olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Erdek KörfeziBiga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga

2021-05-05 10:08:45



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