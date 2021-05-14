Muhtar, 'Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışanlara kahve ikram edip, günlerini kutladı



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışanların gününü, kahve ikram ederek kutladı.

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü muhtarı Cahit Kayışoğlu, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle tarlalarında çalışan çiftçileri ziyaret etti. Muhtar Kayışoğlu, yanında termos ile sıcak su götürerek, yaptığı kahveyi tarlalarında çalışan çiftçilere ikram etti. Hem bayramlarını hem de Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Muhtar Cahit Kayışoğlu, tarımsal üretimin devamlılığının önemine değinerek, "Her türlü zorluğa rağmen fedakarca üretimini sürdüren çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek günlerini ve bayramlarını kutladık. Elimiz boş gelmeyelim diye, kendilerine kahve ikramında bulunduk" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-05-14 18:12:32



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