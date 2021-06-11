Çan’da en güzel bisiklet yarışması düzenlendi

Çanakkale’nin Çan Belediyesi tarafından düzenlenen en güzel bisiklet yarışmasının ödülleri verildi.

Sağlıklı ve doğa dostu ulaşım aracı bisikleti özümsemek ve çocukları özendirmek amaçlı Çan Belediyesi tarafından en güzel bisiklet yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan çocuklar ödüllendirildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Şehir içi ulaşımı rahatlatıcı etkisi ve doğaya karşı duruşu ile çevre dostu bisikletin kullanımı için daha önce Atatürk Caddesi'nde bisiklet yolu oluşturmuş ve halkımızın bisiklete yaklaşımını teşvik etmiştik. Çocuklarımızı da teşvik edebilmek için en güzel bisiklet yarışmasını düzenledik. Çocuklarımız ve ailelerimiz ile bir araya geldiğimiz organizasyonda, bisikletlerini özgür ve dilediğince süsleyen çocuklarımıza katılımları için teşekkür ediyoruz” dedi.

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