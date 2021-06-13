Çanakkale Boğazı´nda deniz salyası yoğunluğu



Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı´nda 3, 5 aydır görülen müsilaj, havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasına rağmen artış gösteriyor. Halk arasındaki adıyla deniz salyası, Çanakkale Boğazı ile kıyılarında görülmeye devam ediyor.

Müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda mart ayında görülmeye başladı. Aradan geçen 3,5 aylık sürede, bazı günler kuvvetli rüzgarlarla birlikte azaldığı gözlenen müsilaj, son 1 haftadır yeniden yoğun şekilde görülüyor. Rüzgarın kesilmesinin ardından denizin üzeri, müsilaj nedeniyle bugün bembeyaz köpük halini aldı. Boğazın geniş bölümünde görülen müsilaj, Çanakkale'nin en güzel mekanı kordon başta olmak üzere Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın içiyle, feribot iskelesini de kapladı. Dron ile çekilen görüntüler, müsilajın yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Müsilajın, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ettiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-06-13 15:46:07



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