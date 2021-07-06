1915 Çanakkale Köprüsü’nün askı halat montajı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün askı halat montajı başladı

İHA

1915 Çanakkale Köprüsü’nün askı halat montajı başladı

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi başladı.
Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi başladı. Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına montajı gerçekleştirilecek olan ilk tabliye bloğunun da montaj hazırlıkları sürüyor. Gemiyle getirilecek olan tabliyenin vinç yardımı ile yukarı kaldırılarak ekleneceği bildirildi.
Tabliyelerin yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor
1915 Çanakkale Köprüsü’nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.
Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak
Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.
18 Mart 2022’de tamamlanacak
1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 9.5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastası kadın, 9.5 saat sonra ...
1915 Çanakkale Köprüsü´nde askı halatlarının montajı başladı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü´nde askı halatlarının montajı ...
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çan OSB için önemli bir adım atıldı Çan OSB dosyası Çanakkale Valiliğine teslim edildi
YEREL HABERLER Çan OSB için önemli bir adım atıldı Çan OSB dosyası ...
Alzheimer hastası yaşlı kadın 9,5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası yaşlı kadın 9,5 saat sonra bulundu
Çanakkale´de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 25 kaçak göçmen yakalandı; 43 göçmen de ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Çanakkale’de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 ...
Çanakkale’de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de araçlarında uyuşturucu ile yakalanan 3 ...
Çanakkale, en çok Covid-19 aşısı yapılan 2'nci il oldu
YEREL HABERLER Çanakkale, en çok Covid-19 aşısı yapılan 2'nci il ...
Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye başladı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye ...
Çanakkale, Covid-19 aşılamasında ikinci sırada
YEREL HABERLER Çanakkale, Covid-19 aşılamasında ikinci sırada
Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına semalı kutlama
YEREL HABERLER Gelibolu Mevlevihanesi'nin 400'üncü kuruluş yılına ...
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı (2)
YEREL HABERLER Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ...
Ezine'de çöplükteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Başkan Yüksel de olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Ezine'de çöplükteki yangını söndürme çalışmaları ...
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
YEREL HABERLER Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Ezine'de çöplükte yangın; havadan ve karadan müdahale ...
Helikopterler çöplük yangını için kalktı
YEREL HABERLER Helikopterler çöplük yangını için kalktı