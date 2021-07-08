Türkiye’nin en yaygın organize toptancılarından Bizim Toptan, Çanakkale’deki ikinci mağazasını Biga’da açtı. Geniş ürün portföyü, uygun fiyatları, kolay ulaşımı ve otopark imkanıyla müşterilerine konforlu ve güvenilir alışveriş fırsatı sunacak Biga mağazasında ‘Tıkla Gel Al’ servisiyle önceden online olarak sipariş verilip mağazadan istenilen saatte teslim alınabilecek.

Bizim Toptan, açılışını gerçekleştirdiği Çanakkale’de ikinci mağazası Biga’da da güvenli ve uygun alışverişin adresi olmaya devam edecek. Ülke genelinde 70 şehirde toplam 174 mağazası bulunan Bizim Toptan, Biga’da bin 450 metrekarelik geniş mağazasıyla Biga Çanakkale anayolu üzerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan, Çanakkale Biga’daki mağazasında müşterilerine, dijital sipariş hizmeti ‘Tıkla Gel Al’ servisini de sunuyor. ‘Tıkla Gel Al’ hizmetiyle müşteriler, siparişlerini dijital kanaldan verip, ürünlerini vakit kaybetmeden istedikleri saatte mağazadan teslim alabiliyor.

Bizim Toptan mağazalarında, 8 binden fazla çeşitten oluşan kaliteli ve uygun fiyatlı ürün portföyü bulunuyor. Ev dışı tüketim ve kurumsal müşteriler aynı zamanda Bizim Toptan’ın özel satış destek ekibi olan PROSAF’ın, sipariş verilmesinden adrese ürün teslimine kadar tüm hizmetlerinden, müşteriler için hazırlanan kişiselleştirilmiş kampanyalardan ve ürün portföyünden de yararlanıyor.

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Çanakkale Biga’da yeni açılan Bizim Toptan mağazasıyla ilgili şunları söyledi: “Bizim Toptan olarak mottomuz, daima müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın “yanında” olmak. Bu anlayışla açtığımız yeni mağazamızla, müşterilerimize daha yakın olmayı; sunduğumuz kesintisiz ve katma değerli hizmetlerle onlara Biga’da da Bizim Toptan farkı ve konforunu yaşatmayı hedefliyoruz”

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