Kınalı Kuzular Camii yardım bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kınalı Kuzular Camii yardım bekliyor

İHA

Kınalı Kuzular Camii yardım bekliyor

Çanakkale Savaşında, 15 yaşında askere alınan genç delikanlı kınalı kuzuların yürek burkan hikayelerinden esinlenerek ismi verilen Kınalı Kuzular Cami yardım bekliyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 18 Mart 1915 tarihinde zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşlarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 1415 yaşlarındaki analarının kınalı kuzuları büyük mücadele örneği gösterdi. Ailelerinin ellerine ve saçlarına kına yakarak vatanı için kurban ettikleri evlatları, unutulmaz bir destana imza attı. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da herkesin gözü yaşlı olarak okuduğu kınalı kuzuların hikayeleri, vatanın nasıl ayakta tutulduğunu göstermekteydi. Bu hikayelerden esinlenerek ve isimlerinin unutulmaması için 2014 yılında Kınalı Kuzular Cami inşaatına başlandı. 35 kişinin Çanakkale’nin Esenler Mahallesinde bir araya gelerek başlattığı cami inşattı, bugünlerde görkemiyle büyülüyor. 2020 yılında ibadete açılan camide, 3 bin kişi saf tutuyor.
Bugüne kadar esnaf ve vatandaşların desteği ile camiyi ibadete açtıklarını belirten Kınalı Kuzular Camii Derneği Başkanı Muharrem Dinler, "Camimiz alt kısmında Kur’anı Kerim kursu, toplantı salonu, iş yerleri ve kütüphane olarak hizmet vermektedir. Biz 35 arkadaşla bu yola çıktık. Bugüne kadar birçok zorlukların üstesinden geldik. Yaptıracağımız fazla bir şey kalmadı. Allah razı olsun bütün herkes gereken desteği verdi. Şimdilerde birkaç yere borcumuz var. Ayrıca dışarıda namaz kılınması için bir çatı yapılması gerekiyor. Biz yine Türkiye’nin dört bir yanından bu camimize gereken desteğin geleceğini biliyoruz” dedi.
Cami cemaatinden Metin Harmanlı ise, “1415 yaşlarında elleri ve saçları kınalanarak gönderilen askerlerin adına binaen yapılmış bir camimizdir. Onların geride kalan torunları ve akrabalarına adeta bir miras olarak düşünülmüştür. Bu ismin çok güzel bir şekil alabilmesi için mimarisinden bankları, döşemesinden süslemelerine kadar çok güzel olması gerekiyordu. Beklediğimizden de iyi oldu diye bilirim. Bugüne kadar insanların yardımı ve kınalı kuzuların torunlarının yardımıyla bu hale geldi. Bundan sonraki borçların ve bir takım yapılacak işlerden bu yardımlarla olacaktır. Herkesi bu güzel caminin daha iyi olması için yardıma davet ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Gökçeada’dan dönen tatilciler Kuzu Limanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Gökçeada’dan dönen tatilciler Kuzu Limanı’nda uzun ...
Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi
YEREL HABERLER Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyrukları sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de bayram sonrası feribot kuyrukları ...