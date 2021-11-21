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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da 3´üncü Şevki Koru Koşusu yapıldı

DHA

Gelibolu'da 3´üncü Şevki Koru Koşusu yapıldı


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, milli maratoncu ve atletizm antrenörü Şevki Koru anısına koşu düzenlendi.
Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, bu yıl 3'üncü kez milli maratoncu Şevki Koru anısına atletizm yarışları ve halk koşusu düzenlendi. Gelibolu Belediyesi'nce organize edilen koşu, Piri Reis Müzesi önünde başladı. Yapılan 5 kilometre etabına 22 kişi, 10 kilometre etabına 12, 21 kilometrelik maraton yarışına aralarında milli atletlerinde bulunduğu 63 kişi katıldı. Halk koşusunda ise 40 kişi yer aldı.
Maraton öncesi konuşma yapan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ülke genelinde yaşanan koronavirüs tedbirleri nedeniyle Şevki Koru yarışmalarının geçen yıl yapılamadığını, zorunlu olarak verilen bir yıl aradan sonra bugün güzel bir havada yarışmalara devam edildiğini söyledi. Başkan Özacar; "Şevki Koru, atletizm antrenörü olarak uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş. 1937 yılında da yapılan ilk Türkiye maratonunda Türkiye birincilik madalyasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elinden almış. Bu nedenle bizler için de, Gelibolu için de çok anlamlı ve çok özel bir insan. Bizler de bu değerli, güzel insanımızı unutturmamak, gençliğe ve spora önemin de bir ölçüsü olarak, onun adına düzenlediğimiz spor yarışmasını ileriki yıllarda katılımın çok daha fazla olmasını temenni edip, 4'üncü koşunun devamını diliyoruz" dedi.
Gelibolu gibi tarihi bir yerde koşmanın heyecanını yaşayacağı için çok mutlu olduğunu belirten milli sporculardan Tuğçe Özkan, "İnşallah ileriki senelerde ülkemi güzelce temsil edeceğim, buna inanıyorum. İnşallah Olimpiyatlara da gideceğim. Hedefim Olimpiyat" dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın işaretinin ardından günün 21 kilometrelik ilk koşusu başladı. Ardından ise 10 kilometre ve 5 kilometrelik koşular düzenlendi.
Son olarak ise ağırlıklı olarak Gelibolulu sporcuların katıldığı Halk koşusu gerçekleştirildi.  21 kilometrelik maratonda birinciliği Kadınlarda milli sporcu Tuğçe Özkan, ikinciliği, milli sporcu Zühal Kaya ve üçüncülüğü milli sporcu Derya Kaya aldı. Erkeklerde Üzeyir Söylemez birinci, Abdullah Yıldız ikinci ve Aytaç Çıtacı üçüncü oldu.
Yarışmalar sonunda, dereceye girenlere para ödülleri ile kupaları Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşından detay görüntü
-Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın açıklamaları 
-Maratondan detay görüntüler
-Tuğçe Özkan'ın açıklamaları KJ:Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2021-11-21 18:29:53

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