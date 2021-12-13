Çan’da afet koordinasyon toplantısı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde afet koordinasyon toplantısı yapıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün başkanlığında, ilgili birim müdürleri ile birlikte, meteorolojik uyarılar kapsamında yaşanması muhtemel yağmur, sağanak yağış, kuvvetli rüzgarın aksamalara sebep olmaması için afet koordinasyon toplantısı düzenlendi. Başkan Bülent Öz, “Meteorolojik uyarılar kapsamında ilçemizde yaşanması muhtemel yağmur, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar şeklindeki hava durumu gelişmelerin aksamalara neden olmaması adına Afet Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Birim müdürlerimiz eşliğinde gerekli tedbirlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile ilgili notlarımızı aldık” dedi.

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